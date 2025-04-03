Женщина стала причиной увольнения трех сотрудников Белого дома

CNN: Белый дом уволил троих сотрудников СНБ после слов активистки Лумер

Белый дом уволил троих сотрудников Совета национальной безопасности США (СНБ) после слов правой активистки Лоры Лумер, обвинившей их в нелояльности на встрече с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, правая активистка призвала главу Белого дома избавиться от директора по разведке СНБ Брайана Уолша, старшего директора по вопросам законодательства Томаса Будри и старшего директора по технологиям и нацбезопасности Дэвида Фейта. Один из источников сказал, что увольнения стали прямым результатом встречи Трампа с Лумер.

Первого заместителя советника по национальной безопасности Алекса Вонга не было среди тех, кто был уволен, однако один из чиновников Белого дома предположил, что он может уйти в отставку. По его словам, окончательное решение еще не принято. Другой источник предположил, что Вонга решили не увольнять из-за вовлеченности в скандал с мессенджером Signal.

Сама активистка отказалась раскрывать подробности встречи с президентом США в Овальном кабинете, сославшись на конфиденциальность беседы.

«Для меня было честью встретиться с президентом Трампом и представить ему свои выводы, я продолжу усердно работать, чтобы поддержать его повестку дня, и я продолжу подчеркивать важность строгой проверки ради защиты президента и нашей национальной безопасности», — сказала Лумер в комментарии CNN.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не собирается производить увольнения членов своей команды после скандала с утечкой в мессенджере Signal данных об ударах США по Йемену.