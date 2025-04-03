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10:39, 3 апреля 2025Силовые структуры

Житель Курской области подорвался на мине ВСУ и попал на видео

СК: Житель Курской области получил ранение при подрыве на мине ВСУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Житель Курской области подорвался на мине Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего получил ранение. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко и предоставила оперативное видео с рассказом пострадавшего.

На кадрах мужчина в инвалидном кресле говорит, что зацепился за мину-растяжку, осколки полетели ему в спину.

По данным СК, украинские войска заминировали улицы и отдельные участки местности в Суджанском районе области во время незаконного вторжения в августе 2024 года. 28 марта между селами Борки и Плехово на мине подорвался местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт»). Следователи выясняют причастных к преступлению из числа украинских вооруженных формирований.

Ранее в апреле российские военнослужащие эвакуировали еще пять человек из села Гуево Курской области, оккупированного ВСУ.

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