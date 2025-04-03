Британский журнал посвятил обложку отрезающему США от остального мира Трампу

Журнал The Economist поместил на обложку Трампа, отрезающего США от мира

Британский журнал The Economist поместил на обложку апрельского номера рисунок, на котором президент США Дональд Трамп отрезает США от всего остального мира. Посвященная Трампу обложка опубликована на сайте издания.

На изображении видна фигура нарисованного Трампа, который стоит на карте Америки с пилой в руках, как бы отрезая ее по контуру. «День краха. Как сократить глобальный ущерб», — говорится в тексте на самой иллюстрации.

Выбор обложки издание объяснило тем, что ранее введенные Трампом торговые пошлины не имеют никакого смысла. «На этой неделе мы опубликовали две обложки. В большинстве стран мира мы обдумали бессмысленные тарифы Дональда Трампа. Они вызовут экономический хаос и отбросят торговую политику Америки в 19 век. Но остальной мир может ограничить ущерб», — отметили в редакции The Economist.

Ранее стало известно, что новые масштабные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа в отношении 185 стран, в наибольшей степени ударят по беднейшим государствам мира, расположенным в Азиатско-Тихоокеанском и Африканском регионах.

В начале апреля Трамп объявил режим ЧП в США из-за растущего торгового дисбаланса. Подобная динамика угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, заявил президент США. На этом фоне он повысил импортные пошлины в отношении продукции из 185 стран. Базовый тариф составит 10 процентов. Ставки на продукцию из Китая, который Вашингтон считает своим главным геополитическим и экономическим соперником, повысили до 34 процентов.