Бастрыкин сообщил о более тысячи числящихся пропавшими детей в России

Бастрыкин: Более тысячи детей и подростков числятся пропавшими в России

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал, что более тысячи детей и подростков числятся пропавшими в России. Об этом сообщает ТАСС.

Бастрыкин сообщил, что более тысячи несовершеннолетних все еще остаются не найденными, они пропали в России в разные годы. Половину из этого количества составляют подростки от 15 лет.

По стране с учетом прошлых лет остаются не найденными 1095 детей. Большинство из них пропали более года назад, а некоторые более 30 лет назад. Причинами ухода детей из дома становится неблагоприятная обстановка в семье или сложные отношения с родственниками.

За 2024 год поступили сообщения о пропаже более пяти тысяч несовершеннолетних. Наибольшее количество зарегистрированных обращений зафиксировано в Удмуртской республике, Краснодарском крае, Новосибирской и Мурманской областях. В течение года найдены 99,5 процентов пропавших.

Александр Бастрыкин, установление местоположения детей во многом зависит от оперативности и качества следственных действий и организации взаимодействия между ведомствами. В поиске активное участие принимают волонтеры и добровольческие отряды. По факту исчезновения следователи сразу возбуждают уголовное дело и изучают условия жизни, воспитания, обучения детей. Также выясняют причины, которые могли привести к этому, выявляются возможные факты жестокого обращения с детьми.