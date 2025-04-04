Чиновник разбогател на 15 миллионов рублей благодаря годовалому племяннику

Таец выиграл в лотерею 6 миллионов батов благодаря годовалому племяннику

В Таиланде чиновник из провинции Бурирам выиграл в лотерею шесть миллионов батов (около 15 миллионов рублей) благодаря годовалому племяннику. Об этом пишет The Thaiger.

Крупную сумму выиграл 56-летний Кантхар Сирисамран, который работает в районном правительстве. Мужчина рассказал, что купил счастливый билет во время церемонии в местном храме. «Мой годовалый племянник выбрал один билет, а я второй. К моему удивлению, билет, который выбрал племянник, оказался выигрышным!» — рассказал таец.

Неожиданно разбогатевший чиновник заявил, что часть денег отдаст на благотворительность, часть потратит на раздачу долгов, а оставшееся отложит на образование родных.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница США отдала на благотворительность куртку, в которой лежал выигрышный лотерейный билет. Американка лишилась 2,5 миллиона долларов.