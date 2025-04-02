Женщина выиграла 211 миллионов рублей в лотерею и отдала билет вместе с курткой

В США женщина выиграла $2,5 млн в лотерею и отдала куртку со счастливым билетом

Пожилая жительница США отдала на благотворительность куртку, в которой лежал выигрышный лотерейный билет. Об этом пишет ABC 4.

76-летняя Милдред Симонерилуто из штата Пенсильвания купила лотерейный билет в мае 2024 года в магазине Shop n' Save в Муррисвилле. Вскоре она узнала, что он был выигрышным и мог принести ей джекпот в 2,5 миллиона долларов (примерно 211 миллионов рублей). Однако, когда она стала искать билет, ей не удалось его найти. Позже Симонерилуто осознала, что случайно пожертвовала куртку, в которую его положила. «Я была в шоке. У меня просто нет слов для этого. Как я могу его вернуть?» — описала свои эмоции Симонерилуто.

По ее словам, это был билет с номерами 14, 22, 33, 35 и 38. Срок его действия истекает 8 мая — после этого получить деньги будет невозможно. Пенсионерка сообщила, что отдала куртку вместе с другими вещами организации «Американские ветераны войны во Вьетнаме», которая распределяет пожертвования по всей стране и даже за пределами США. Представители лотереи сообщили ей, что для получения джекпота необходимо иметь сам лотерейный билет. Теперь его может обналичить лишь тот, кому досталась куртка женщины.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании, которая выиграла в лотерею огромную сумму, вскоре развелась с мужем и порвала с родными. Женщина заявила, что родственники использовали ее как дойную корову