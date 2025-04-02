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10:50, 2 апреля 2025Из жизни

Женщина выиграла 211 миллионов рублей в лотерею и отдала билет вместе с курткой

В США женщина выиграла $2,5 млн в лотерею и отдала куртку со счастливым билетом
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Пожилая жительница США отдала на благотворительность куртку, в которой лежал выигрышный лотерейный билет. Об этом пишет ABC 4.

76-летняя Милдред Симонерилуто из штата Пенсильвания купила лотерейный билет в мае 2024 года в магазине Shop n' Save в Муррисвилле. Вскоре она узнала, что он был выигрышным и мог принести ей джекпот в 2,5 миллиона долларов (примерно 211 миллионов рублей). Однако, когда она стала искать билет, ей не удалось его найти. Позже Симонерилуто осознала, что случайно пожертвовала куртку, в которую его положила. «Я была в шоке. У меня просто нет слов для этого. Как я могу его вернуть?» — описала свои эмоции Симонерилуто.

По ее словам, это был билет с номерами 14, 22, 33, 35 и 38. Срок его действия истекает 8 мая — после этого получить деньги будет невозможно. Пенсионерка сообщила, что отдала куртку вместе с другими вещами организации «Американские ветераны войны во Вьетнаме», которая распределяет пожертвования по всей стране и даже за пределами США. Представители лотереи сообщили ей, что для получения джекпота необходимо иметь сам лотерейный билет. Теперь его может обналичить лишь тот, кому досталась куртка женщины.

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