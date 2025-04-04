На Украине отсутствует свобода слова, которая была заменена на единый телемарафон пропаганды власти. Об этом заявил депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков.
«Возьмем такую базовую для демократических стран вещь, как свобода слова. У нас ее сейчас, к сожалению, нет», — рассказал нардеп.
По его словам, свобода слова была заменена на единый телемарафон, превращающийся в канал пропаганды властей республики, а у оппозиции нет доступа к средствам массовой информации.
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что Владимир Зеленский и его команда толкают страну к тирании и подрывают ее европейское будущее.