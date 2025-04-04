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18:27, 4 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады заявил об отсутствии свободы слова на Украине

Депутат Рады Разумков: На Украине отсутствует свобода слова
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Drop of Light / Shutterstock / Fotodom  

На Украине отсутствует свобода слова, которая была заменена на единый телемарафон пропаганды власти. Об этом заявил депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Возьмем такую базовую для демократических стран вещь, как свобода слова. У нас ее сейчас, к сожалению, нет», — рассказал нардеп.

По его словам, свобода слова была заменена на единый телемарафон, превращающийся в канал пропаганды властей республики, а у оппозиции нет доступа к средствам массовой информации.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что Владимир Зеленский и его команда толкают страну к тирании и подрывают ее европейское будущее.

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