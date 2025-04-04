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09:04, 4 апреля 2025Ценности

Экс-возлюбленная российского миллиардера показала фигуру в корсете

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @lenaperminova

Экс-возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фигуру в откровенном наряде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

38-летняя знаменитость примерила перед камерой мини-юбку и кремовый корсет бренда Daniil Antsiferov. При этом последний предмет гардероба оказался оформлен шнуровкой, частично обнажавшей грудь без бюстгальтера.

В то же время манекенщица уложила волосы в пучок и продемонстрировала макияж в коричневой цветовой гамме, отметив, что его нанесла визажистка Фариза Родригез.

В марте Елена Перминова показала фото поцелуя с молодым избранником — манекенщиком Тарасом Романовым.

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