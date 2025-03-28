Экс-возлюбленная российского миллиардера показала фото поцелуя с молодым избранником

Российская модель Елена Перминова показала фото поцелуя с молодым избранником

Экс-возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала откровенное фото с молодым избранником — манекенщиком Тарасом Романовым. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя знаменитость предстала перед камерой в облегающем платье в пайетках и бежевых босоножках на высоких каблуках. Она стояла на коленях на кровати, обнимая и целуя 29-летнего возлюбленного. В подписи Перминова указала, что данный кадр был сделан в Париже.

В свою очередь, в комментариях модель ответила подписчикам, заявившим, что она впервые по-настоящему влюбилась. «Я безумно любила своего мужа», — заверила автор поста.

Ранее в марте полуголая Перминова также снялась в объятиях Романова.