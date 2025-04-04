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13:44, 4 апреля 2025Силовые структуры

Фигурантам дела о пытках девушек на российской автомойке продлили арест

На Урале суд продлил арест троим фигурантам дела о пытках девушек на автомойке
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест троим мужчинам, издевавшимся над девушками на территории местной автомойки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Обвиняемые будут находиться в СИЗО до 4 июля.

3 января трое мужчин усадили в машины девушек-студенток, одна из которых была несовершеннолетней, и насильно привезли на автомойку по улице Карла Маркса. Там потерпевших раздели, облили ледяной водой и избили, снимая все пытки на телефон.

Позже в деле появился новый эпизод: один из обвиняемых со своим 19-летним знакомым уже похищали других подростков и привозили на эту же автомойку.

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