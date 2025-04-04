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15:19, 4 апреля 2025Силовые структуры

Француз прилетел в Россию с коробкой евро и попал под обвинение в контрабанде

ФТС: В Шереметьево задержан француз с 56 тыс евро, возбуждено дело о контрабанде
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФТС России

В московском аэропорту Шереметьево таможенники задержали 48-летнего гражданина Франции за контрабанду 56 тысяч евро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Прибывший из Белграда в столицу иностранец привез деньги в картонной коробке, которую предъявил к осмотру при прохождении «зеленого коридора». Внутри были 56,6 тысячи евро и 24,6 тысячи рублей. Француз заявил, что не знал о правилах ввоза денег в Россию.

Таможенники вернули ему под расписку сумму, разрешенную к провозу без декларирования. Возбуждено уголовное дело по статье 200.1 («Контрабанда наличных денежных средств в крупном размере») УК РФ. Иностранцу грозит до двух лет ограничения свободы или штраф в десятикратном размере.

1 апреля сообщалось, что на Дальнем Востоке таможенники обнаружили 3 килограмма ртути у водителя фуры.

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