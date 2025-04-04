Француз прилетел в Россию с коробкой евро и попал под обвинение в контрабанде

В московском аэропорту Шереметьево таможенники задержали 48-летнего гражданина Франции за контрабанду 56 тысяч евро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).
Прибывший из Белграда в столицу иностранец привез деньги в картонной коробке, которую предъявил к осмотру при прохождении «зеленого коридора». Внутри были 56,6 тысячи евро и 24,6 тысячи рублей. Француз заявил, что не знал о правилах ввоза денег в Россию.
Таможенники вернули ему под расписку сумму, разрешенную к провозу без декларирования. Возбуждено уголовное дело по статье 200.1 («Контрабанда наличных денежных средств в крупном размере») УК РФ. Иностранцу грозит до двух лет ограничения свободы или штраф в десятикратном размере.
1 апреля сообщалось, что на Дальнем Востоке таможенники обнаружили 3 килограмма ртути у водителя фуры.