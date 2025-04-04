ФСБ задержала россиянку за призывы к расправе над силовиками

В Удмуртии ФСБ задержала россиянку за оправдание терроризма

В Республике Удмуртия ФСБ задержала жительницу Ижевска за оправдание терроризма и призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщило региональное управление ФСБ.

Как установил суд, женщина разместила в сети интернет ряд материалов, в которых поддерживала террористические действия мужчин, захвативших заложников в исправительной колонии Волгоградской области. Кроме того она призывала к расправам над сотрудниками российских силовых ведомств.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Ейска, обвиняемого в оправдании терроризма в интернете.