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14:46, 4 апреля 2025Мир

Генсек НАТО объяснил нюанс со вступлением Украины в альянс

Рютте: НАТО обещала Украине необратимый путь, но не вступление в альянс
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО обещала Украине необратимый путь к членству в альянсе, а не непосредственное вступление в военный блок после окончания вооруженного конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, передает агентство Reuters.

«Это так, на саммите в Вашингтоне НАТО обещала Украине необратимый путь к членству. Однако никто никогда не давал обещания принять Украину после завершения конфликта с Россией», — сказал генсек блока.

14 февраля Рютте заявил, что Украине никогда не обещали членство в Североатлантическом альянсе в случае заключения мирного соглашения по урегулированию конфликта. По его словам, Запад должен обеспечить украинской стороне «более прочную позицию» перед началом возможных переговоров, в которых она будет участвовать.

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