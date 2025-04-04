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07:29, 4 апреля 2025Силовые структуры

Главу одного из крупнейших сельхозпредприятий российского региона объявили в розыск

Следователи объявили в розыск главу СХП «Терский» Шебзухова за растраты
Варвара Митина (редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Следователи объявили в международный розыск главу одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Ставропольского края «Терский» Алибека Шебзухова. Об этом сообщает РИА Новости.

Предпринимателю заочно предъявили обвинение по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Он заочно арестован. По данным агентства, место нахождения бизнесмена не установлено.

Дело в отношении Шебзухова правоохранители возбудили в сентябре 2023 года, в ноябре 2024 года ему заочно предъявили обвинение. Карточка розыска предпринимателя значится в базе МВД.

Алибека Шебзухова называли «хлопковым королем» из-за его планов сделать «Терский» одним из крупнейших производителей хлопка в стране. Ради этого компания даже вошла в проект «Хлопок Руси», однако в результате все закончилось уголовным делом.

Ранее МВД России начало розыск трех россиян за причастность к подрывной идеологической работе

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