Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:36, 4 апреля 2025Россия

Губернатор заявил об одной из самых массовых атак ВСУ на российский регион

Орловский губернатор Клычков: Отражена одна из самых массовых атак дронов ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Ночью 4 апреля Орловская область подверглась одной из самых массовых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Одна из самых массовых атак вражескими беспилотниками на Орловскую область совершена этой ночью — перехвачены 30 БПЛА. Спасибо нашим силам ПВО», — написал Клычков.

По его информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Других подробностей о ситуации губернатор не привел.

По информации Минобороны, в ночь на 4 апреля над Орловской областью перехватили 30 беспилотников. Всего над Россией сбили свыше сотни дронов, под удар, помимо Орловской области, попали еще девять регионов России.

20 марта о самой массированной атаке на регион сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Тогда атаке подверглись города Саратов и Энгельс, пострадали два человека.

    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные заблокировали торговые порты Николаевской области Украины. Для ВСУ также закрыт выход из Днепра и Южного Буга

    Франция выступила против совместных с Британией закупок оружия в ЕС

    Жених-рэпер написал песню об устроившей секс-марафон с 1058 мужчинами порномодели

    Телеведущий сделал ДНК-тест и узнал годами скрываемую тайну семьи

    Жители Суджи кормили российских солдат и перевязывали им раны после освобождения

    МВФ предупредил о рисках для мировой экономики

    Полковник в отставке сообщил о продвижении ВС РФ в Харьковской области

    Пошлины США сочли опасными для России

    США и Южная Корея согласовали план переброски батарей Patriot

    Швейцарский режиссер покончил с собой после дня рождения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше