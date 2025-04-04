Губернатор заявил об одной из самых массовых атак ВСУ на российский регион

Орловский губернатор Клычков: Отражена одна из самых массовых атак дронов ВСУ

Ночью 4 апреля Орловская область подверглась одной из самых массовых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Одна из самых массовых атак вражескими беспилотниками на Орловскую область совершена этой ночью — перехвачены 30 БПЛА. Спасибо нашим силам ПВО», — написал Клычков.

По его информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Других подробностей о ситуации губернатор не привел.

По информации Минобороны, в ночь на 4 апреля над Орловской областью перехватили 30 беспилотников. Всего над Россией сбили свыше сотни дронов, под удар, помимо Орловской области, попали еще девять регионов России.

20 марта о самой массированной атаке на регион сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Тогда атаке подверглись города Саратов и Энгельс, пострадали два человека.