«Дети, вы сейчас умрете!» 75 лет назад военрук устроил теракт в советской школе. За что он убил 20 учеников?

75 лет назад военрук Татарников устроил в советской школе теракт с 23 жертвами

75 лет назад, 4 апреля 1950 года, военрук Владимир Татарников устроил теракт в школе села Гиска Молдавской ССР. Он решил отомстить возлюбленной, которая его бросила, и совершил страшное преступление, которое унесло жизни 23 человек — 21 школьника и 2 преподавателей. Историю громкого дела вспомнила «Лента.ру».

Татарников устроился военруком в школу села Гиски

О юности Владимира Татарникова известно немного. Он родился летом 1920 года в селе Тулун (ныне одноименный город в Иркутской области) и воспитывался в детском доме. Достигнув совершеннолетия, Владимир отправился служить в одну из тувинских армейских частей в городе Кызыле, где дослужился до офицерского звания.

После демобилизации Татарников женился, но семейная жизнь не заладилась: вскоре после рождения сына супруги разошлись. Пройдя Великую Отечественную войну, Владимир переехал в Ташкент и устроился на работу в местную пожарную часть. Но надолго там не задержался: в 1948-м за серьезный проступок его уволили и исключили из партии.

После увольнения он перебрался в Молдавскую ССР. В сентябре 1949 года Владимир приехал в приднестровский город Бендеры, где начал искать новую работу. Вскоре он устроился инструктором-минером в Добровольное общество содействия армии (ДОСАРМ) и учителем начальной военной подготовки в школу-семилетку в селе Гиска (Гыска).

При знакомстве с коллективом внимание Татарникова привлекла учительница русского, французского и литературы Наталья Донич — миловидная женщина жила в селе вместе с матерью и девятилетним сыном Мишей.

Коллектив педагогов школы села Гиска. Наталья Донич — вторая слева в верхнем ряду Кадр: ТСВ / YouTube

Роман военрука и учительницы завершился разрывом

Владимир принялся ухаживать за Натальей, она ответила взаимностью и вскоре после начала романа вместе с домочадцами переехала к Татарникову. Однако со временем учительница стала замечать, что ее избранник далек от идеала: Владимир оказался замкнутым, нелюдимым и к тому же безумно ревнивым.

Дядя мой говорил учительнице: «Наташа, бросай ты этого татарина, он с тобой расправится» Мелания Онуфриева в 1950 году — ученица пятого класса школы села Гиска

Мелания Онуфриева Кадр: ТСВ / YouTube

Татарников в порыве ревности стал угрожать Наталье физической расправой. Но окончательно разорвать отношения она решилась после того, как, проснувшись среди ночи, увидела стоящего возле ее кровати Владимира с топором в руках. Наутро после этого до смерти напуганная Донич вместе с матерью и сыном покинула дом Татарникова.

Сняв небольшую комнатку в доме пенсионера Петра Лищенко, Донич как ни в чем не бывало продолжала ходить на работу

А Татарников и не думал сдаваться: пытаясь вернуть возлюбленную, он начал буквально преследовать Наталью и от уговоров быстро перешел к угрозам, чем окончательно ее запугал. В начале апреля 1950 года Татарников пригласил Донич в гости — якобы отпраздновать день своего рождения. Наталья приглашение проигнорировала, чем привела Владимира в ярость.

Татарников решил взорвать экс-возлюбленную

4 апреля закончились весенние каникулы, и Наталья отправилась на работу. Сын учительницы Миша, его одноклассница Валя (внучка хозяина дома) и ее двоюродный брат остались дома. Присматривавшая за детьми мать Донич занималась хозяйством, когда в дверь внезапно постучали: на пороге с сумкой в руках стоял Татарников, который попросил позвать Наталью.

Ответ, что она на работе, Владимира не устроил: он поставил сумку на пол и начал обыскивать дом.

Помню, он [Татарников] был высокий, худощавый. Пальто черное, фуражка и зеленые брюки галифе. Пошел везде по чердакам, хозпостройкам ее [Наталью] искать — проверять, не прячется ли. А бабушка [мать Донич], пока он ходил, взяла его кирзовую сумку, приподняла ее и говорит: «Ого, что это тут такое тяжелое» Валентина Бойко жительница села Гиска

На прямой вопрос матери Донич, что лежит в сумке, Татарников ответил: «Это для Наточки подарок». Удостоверившись, что Натальи дома нет, Владимир подхватил сумку и оправился в школу. «Подарком», который он нес учительнице, было самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью 12 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Достать необходимые для изготовления СВУ материалы Владимир смог легко: как инструктор ДОСАРМ, он участвовал в разминировании многочисленных бомб, оставшихся со времен войны в окрестностях Бендер. Обезвреженные бомбы свозились в штаб ДОСАРМ и там хранились в кабинетах сотрудников — зачастую без всякой документации.

Фото: Andrey Shapran / Russian Look / Globallookpress.com

Военрук устроил теракт в школе Гиски

Когда Владимир пришел с бомбой в школу, Наталья Донич вела урок литературы у пятиклассников. Подпалив фитиль и рванув дверь на себя, Татарников вбежал в класс. В этот момент учительница, присев на подоконник, рассказывала детям что-то из школьной программы.

Он [Татарников] забежал в школу и кричит: «Дети, разбегайтесь, бегите кто куда, потому что сейчас вы погибнете!» Дора Сологуб в 1950 году — ученица пятого класса школы села Гиска

Внезапное появление Татарникова на мгновение парализовало Наталью, а Владимир подскочил к ней, схватил и прижал к себе. По воспоминаниям выживших школьников, учительница успела прокричать «Мамочки!» — и тут же грянул взрыв.

Школа села Гиска, где Владимир Татарников совершил теракт. Справа — окно, возле которого в момент взрыва находилась Наталья Донич Кадр: Первый Приднестровский / YouTube

Мощность взрыва была столь велика, что построенное из саманного кирпича здание школы моментально превратилось в руины. Выбежать во двор успели немногие, заживо погребенными под завалами оказались не только ученики пятого класса, но и занимавшиеся в соседних помещениях четвероклассники, шестиклассники и семиклассники.

Первое, что мы услышали, был групповой крик ужаса на одной ноте. А после стены содрогнулись, и нас накрыло пылью. Один из мальчиков побежал к окну, чтобы открыть, и выпал вместе с ним наружу. В нашем классе остался только один угол. Когда мы выбежали во двор, увидели, что стены упали, а крыша накрыла обломки Елена Пухтиенко в 1950 году — ученица шестого класса школы села Гиска

Взрыв в школе унес жизни 23 человек

Взрыв, устроенный Владимиром Татарниковым, унес (помимо его) жизни 23 человек — 21 школьника, Натальи Донич и завуча Николая Данилова.

Для расследования теракта в Гиске создали спецкомиссию, в которую вошли Николай Щелоков и Константин Черненко — будущие глава МВД СССР и генсек ЦК КПСС. Виновными в трагедии признали членов ДОСАРМ: проверка организации выявила множество нарушений при разминировании территории Бендерского района.

Мемориальная плита в память о погибших при теракте в школе села Гиска Кадр: Первый Приднестровский / YouTube

Глава республиканского филиала ДОСАРМ пытался оправдаться — мол, им двигало стремление как можно быстрее обезопасить местных жителей, которые часто натыкались на оставшиеся с войны снаряды. Но оправдания не помогли: чиновника уволили с должности и исключили из партии.

Главу Бендерского отдела ДОСАРМ, из штаба которого Татарников похитил взрывчатку, привлекли к уголовной ответственности

Досталось и руководству Одесского военного округа, сотрудники которого также должны были заниматься разминированием Бендерского района.

После строгого выговора военным поставили ультиматум: разминировать район в кратчайшие сроки, что вскоре и было сделано. А все сведения о взрыве в школе села Гиски советские власти постарались максимально засекретить.

Всем запретили про это говорить. Это было сверху такое решение. Председатель райисполкома уговаривал отца: мы ее, мол, не обидим с учебой, работой, вы только пишите везде, что она такой была с рождения, а не пострадала в результате взрыва Мелания Онуфриева в 1950 году — ученица пятого класса школы села Гиска

Из двенадцати выпускников-семиклассников при взрыве ушли из жизни семеро ребят, окончить школу в 1950 году удалось лишь пятерым. Одним из них был местный житель Илья Сухович, который в 2004 году добился того, чтобы об истории с терактом в Гиске узнал весь мир.

При помощи Суховича был составлен список всех 23 человек, чьи жизни унесла трагедия, и в 2007 году стараниями жителей села Гиски неподалеку от места взрыва появился памятник — мемориальная плита в память о страшном теракте.

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