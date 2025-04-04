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23:21, 4 апреля 2025Мир

Идею США вбить клин между Россией и Китаем назвали ошибочной

Газета WP назвала ошибкой идею США вбить клин между Россией и Китаем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнейшес назвал ошибочной идею США вбить клин между Россией и Китаем.

По его мнению, Москва и Пекин продолжат сотрудничество, несмотря на усилия американского президента Дональда Трампа, а надежда на сближение с Москвой при отдалении ее от Пекина может оказаться иллюзорной.

«За стремлением президента Дональда Трампа встряхнуть глобальный военный и экономический порядок стоит большая, но глубоко ошибочная идея: он убежден, что новые мощные Соединенные Штаты смогут отдалить Россию от Китая и стать влиятельным посредником между Москвой и Пекином», — указал обозреватель.

Игнейшес добавил, что Вашингтон может навредить своим союзам в Европе и Азии, поскольку ряд стран усомнились в готовности США сдерживать Россию и Китай.

Ранее экс-посол США в России Майкл Макфол и бывший сотрудник американского Совета национальной безопасности Эван Медейрос в статье для журнала The Foreign Affairs заявили, что Соединенные Штаты не смогут расколоть стратегический союз России и Китая.

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