Индийские блогеры побывали в России и восхитились гостеприимством местных жителей

Индийские блогеры побывали на Алтае и восхитились грекой Катунь

Два индийских блогера-миллионника побывали в России и восхитились гостеприимством местных жителей и красотой природы. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса путешествий «Туту», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, Кайлаш и Вишакха прибыли в РФ в рамках проекта «Медиаразведка» и успели побывать в Санкт-Петербурге и Республике Алтай. Их очень впечатлили красота реки Катунь, а также традиции и местная кухня.

«Россияне очень гостеприимны. У нас было великолепное путешествие, благодарю организаторов за прекрасную подготовку и интересную программу. Я хотел бы вернуться сюда снова в том числе и на Алтай», — заключил Кайлаш.

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