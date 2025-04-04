Семья воевавшего за ВСУ колумбийского наемника узнала о его смерти из соцсетей

Семья одного из наемников родом из Колумбии, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), узнала о его смерти из социальных сетей. Киев не предоставил его родственникам никакой информации, выяснило РИА Новости из разговора с его сестрой Каролиной Вильядой.

Имя наемника — Джонатан Андрес Мартинес Вильяда. Он решил принять участие в боевых действиях в зоне украинского конфликта из-за серьезных финансовых трудонстей и стремления помочь своей семье. «Он чувствовал, что застрял, что ничего у него не получается», — отметила собеседница агентства.