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08:07, 4 апреля 2025Россия

Киев не сообщил семье колумбийского наемника о его кончине

Семья воевавшего за ВСУ колумбийского наемника узнала о его смерти из соцсетей
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Семья одного из наемников родом из Колумбии, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), узнала о его смерти из социальных сетей. Киев не предоставил его родственникам никакой информации, выяснило РИА Новости из разговора с его сестрой Каролиной Вильядой.

Имя наемника — Джонатан Андрес Мартинес Вильяда. Он решил принять участие в боевых действиях в зоне украинского конфликта из-за серьезных финансовых трудонстей и стремления помочь своей семье. «Он чувствовал, что застрял, что ничего у него не получается», — отметила собеседница агентства.

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