Ким Кардашьян попыталась поговорить с Бьянкой Цензори после ее разрыва с Уэстом

Ким Кардашьян попыталась поддержать Бьянку Цензори после ее разрыва с Уэстом

Американская блогерша и телезвезда Ким Кардашьян попыталась поговорить с австралийским дизайнером Бьянкой Цензори после ее разрыва с мужем — рэпером Канье Уэстом. Соответствующий материал публикует Page Six.

Отмечается, что Кардашьян хотела связаться с Цензори, чтобы выразить ей поддержку и показать, что она может обратиться к ней за помощью. «Ким чувствует, что она единственный человек на этой планете, который по-настоящему знает, через что прошла Бьянка», — заявил источник издания.

Однако жена музыканта не ответила на данные попытки его бывшей возлюбленной. «Бьянка проигнорировала Ким, но той все равно было важно дать знать Цензори, что она рядом, если вдруг ей понадобится с кем-то поговорить», — отметил инсайдер.

В апреле Уэст заявил о расставании с Цензори и раскрыл причину.