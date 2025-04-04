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15:29, 4 апреля 2025Культура

Кончаловский возглавил худсовет Театра Моссовета

Режиссер Андрей Кончаловский возглавил художественный совет Театра Моссовета
Ольга Коровина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Народный артист РСФСР Андрей Кончаловский возглавил художественный совет Театра Моссовета. Об этом сообщает столичный департамент культуры в официальном Telegram-канале.

Известно, что художественный совет был создан для определения концепции творческой деятельности театра. Его состав будет обновляться ежегодно. В текущем театральном сезоне в него вошли артисты Александр Голобородько, Ольга Остроумова, Сергей Виноградов, Ирина Климова, Евгения Крюкова, а также художественный руководитель театра Евгений Марчелли.

«Совет будет определять репертуарную политику театра, режиссерские кандидатуры, обсуждать качество театральной услуги», — сказано в публикации департамента. Также члены художественного совета смогут предлагать кандидатуры для присвоения почетных званий.

Ранее Кончаловский раскрыл будущее Российского оскаровского комитета. По словам кинематографиста, организация, вероятнее всего, прекратит свое существование. Он также отметил, что «Оскар» — «чисто рыночная» награда, которую не получили многие великие режиссеры.

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