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14:18, 4 апреля 2025Бывший СССР

Лавров поздравил азербайджанского коллегу

Лавров поздравил Байрамова с 33-летием установления дипотношений с Азербайджаном
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров поздравил министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова по случаю 33-летия со дня установления дипломатических отношений между странами. Поздравление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Примите самые искренние поздравления по случаю 33-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой», —говорится в поздравлении.

По словам Лаврова, отношения России с Азербайджаном продолжают укрепляться в направлении стратегического партнерства. Взаимная поддержка на международных площадках может способствовать достижению взаимовыгодных интересов, выразил уверенность министр.

Ранее отмечалось, что товарооборот между Азербайджаном и Россией увеличился на 68,7 процента за первые два месяца текущего года. В частности, импорт вырос на 94,2 процента.

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