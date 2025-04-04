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18:00, 4 апреля 2025Бывший СССР

Лукашенко призвал содержать любовниц за свои деньги

Лукашенко порекомендовал платить за любовниц не за счет государства
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал платить за любовниц не за счет государства. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам поддержки организациям физической культуры и спорта, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко предостерег чиновников от содержания своих близких за счет средств, которые направляются на развитие спорта в Белоруссии.

«По-мужски хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то… вы, пожалуйста, содержите за свои деньги. Зарабатывайте, где хотите», — заявил Лукашенко в ходе совещания. Он также заявил, что нет проблемы отследить, куда направляются деньги на самом деле.

Ранее президент Александр Лукашенко исключил возможность своего бегства из страны. «Ваш президент вас никогда не бросал и не бросит, не предаст и не сбежит. Вы — вся моя жизнь, и я приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное мне вами огромное доверие», — заявил он.

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