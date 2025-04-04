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17:43, 4 апреля 2025Ценности

Люксовый бренд запустил в продажу шлепанцы за 58 тысяч рублей и возмутил общественность

Мария Винар

Фото: The Row

Американский люксовый бренд The Row, основанный сестрами Мэри-Кейт и Эшли Олсен, запустил в продажу шлепанцы за десятки тысяч рублей и подвергся критике в сети. Соответствующее видео опубликовала пользовательница платформы TikTok с никнеймом @momthemeatloafff.

В размещенном ролике женщина высказала свое возмущение насчет обуви, которую представила модная марка. По ее мнению, изготовленные из резины шлепанцы не могут стоить 690 долларов (58 тысяч рублей). «Не могу дождаться, чтобы увидеть, кто их купит», — с иронией заявила автор видео.

Зрители также удивились цене изделия и принялись комментировать ее в комментариях под постом. «Я убежден, что это социальный эксперимент», «Это безумие, но большинство товаров этого бренда распроданы», «Это не для бедных», «В их глазах простота — это богатство, независимо от внешнего вида», «Они просто не для тебя, детка», — писали они.

Ранее сообщалось, что американский бренд Popflex, специализирующийся на производстве спортивной одежды, представил легинсы с декольте на ягодицах и вызвал ажиотаж в сети.

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