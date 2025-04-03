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12:45, 3 апреля 2025Ценности

Модный бренд представил легинсы с декольте на ягодицах и вызвал ажиотаж в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @popflex_active

Американский бренд Popflex, специализирующийся на производстве спортивной одежды, представил легинсы с декольте на ягодицах и вызвал ажиотаж в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модной марки.

На размещенных кадрах запечатлены манекенщицы в черных облегающих легинсах. Они продемонстрировали на себе вещь с разных ракурсов, в том числе сзади. Видно, что на ее задней стороне присутствует вырез, который оголяет ягодицы моделей. По словам производителя, в наличии есть все размеры — от XXS до XXL. «Вы заслуживаете похвастаться своими лучшими активами», — гласит описание под снимками.

Пользователи сети, в свою очередь, решили обсудить новинку бренда в комментариях. «Не забудьте протереть тренажер после себя», «Я надеялся, что это шутка», «Почему бы не пойти в зал полностью голой? Зачем покупать?», «Это не может быть правдой», «Хочу подарить их местным сантехникам», «О, еще один карман!» — высказывались они.

В марте сообщалось, что российский бренд Letty начал продавать прозрачное мини-платье, вдохновленное образом жены рэпера Канье Уэста Бьянки Цензори.

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