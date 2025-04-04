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23:15, 4 апреля 2025Мир

Макрон решил возглавить европейскую сторону на переговорах по Украине

Telegraph: Макрон станет ключевой европейской фигурой на переговорах по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон станет ключевой европейской фигурой на переговорах о прекращении огня между Россией и Украиной, об этом пишет британское издание Daily Telegraph.

По данным издания, французский лидер намерен возглавить «коалицию желающих» убедить Москву прекратить боевые действия.

Как уточнили журналисты, в качестве политиков, которые могут представить европейскую сторону на переговорах, назывались Макрон и британский премьер Кир Стармер, однако последний не планирует встречаться с главой РФ Владимиром Путиным по этому вопросу.

«Источник в Елисейском дворце сообщил, что господин Макрон готов занять эту должность, когда придет время», — указала газета.

18 марта Макрон положительно оценил переговоры по Украине, заявив о том, что достижение мира невозможно без участия Киева в диалоге.

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