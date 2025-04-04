Макрон решил возглавить европейскую сторону на переговорах по Украине

Telegraph: Макрон станет ключевой европейской фигурой на переговорах по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон станет ключевой европейской фигурой на переговорах о прекращении огня между Россией и Украиной, об этом пишет британское издание Daily Telegraph.

По данным издания, французский лидер намерен возглавить «коалицию желающих» убедить Москву прекратить боевые действия.

Как уточнили журналисты, в качестве политиков, которые могут представить европейскую сторону на переговорах, назывались Макрон и британский премьер Кир Стармер, однако последний не планирует встречаться с главой РФ Владимиром Путиным по этому вопросу.

«Источник в Елисейском дворце сообщил, что господин Макрон готов занять эту должность, когда придет время», — указала газета.

18 марта Макрон положительно оценил переговоры по Украине, заявив о том, что достижение мира невозможно без участия Киева в диалоге.