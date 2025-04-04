Маск прокомментировал приговор Ле Пен

Маск призвал освободить Марин Ле Пен

Необходимо освободить главу парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом заявил американский предприниматель и глава департамента по повышению эффективности правительства (DOGE) Илон Маск в социальной сети X.

«Свободу Ле Пен!» — написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал приговор Ле Пен примером охоты на ведьм и также призвал освободить ее. По его словам, он не знаком с Ле Пен, но ценит, как усердно она работала на протяжении стольких лет и продолжала идти вперед.

31 марта сын американского лидера Дональд Трамп-младший заявил, что приговор лидеру французской правой партии «Национальное объединение» стал подтверждением слов вице-президента США Джей Ди Вэнса о кризисе демократии в Европе.