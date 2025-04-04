Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:51, 4 апреля 2025Мир

Маск прокомментировал приговор Ле Пен

Маск призвал освободить Марин Ле Пен
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Nathan Howard / Reuters

Необходимо освободить главу парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом заявил американский предприниматель и глава департамента по повышению эффективности правительства (DOGE) Илон Маск в социальной сети X.

«Свободу Ле Пен!» — написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал приговор Ле Пен примером охоты на ведьм и также призвал освободить ее. По его словам, он не знаком с Ле Пен, но ценит, как усердно она работала на протяжении стольких лет и продолжала идти вперед.

31 марта сын американского лидера Дональд Трамп-младший заявил, что приговор лидеру французской правой партии «Национальное объединение» стал подтверждением слов вице-президента США Джей Ди Вэнса о кризисе демократии в Европе.

    Обсудить
    Последние новости

    Российского военного задержали за подготовку теракта под Москвой. Он хотел взорвать общежитие курсантов по заданию ГУР Украины

    Производителя Lada заподозрили в скрытом сокращении производства

    Предсказано удорожание iPhone на треть

    Двух российских таможенников осудили на сроки до семи лет за коррупцию

    Российские подростки на угнанном авто едва не переехали человека

    Суд признал законным приговор националисту Пилипчуку за подготовку теракта в Шереметьево

    Подсчитан ущерб от крушения танкеров в Черном море

    В России огранили самый крупный бриллиант в истории страны. Как выглядит камень весом более 100 карат?

    Свыше 20 инородных тел извлекли из двухлетнего россиянина

    В российском регионе избавились от свалки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше