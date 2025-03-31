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18:43, 31 марта 2025Мир

Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен

Дональд Трамп-младший: Приговор Ле Пен подтверждает слова Вэнса о Европе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Приговор лидеру французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, запрещающий ей участвовать в выборах, стал подтверждением слов вице-президента США Джей Ди Вэнса о кризисе демократии в Европе. Об этом заявил сын президента США Дональд Трамп-младший в социальной сети X.

«Франция отправляет Ле Пен в тюрьму и запрещает ей участвовать в выборах! Они пытаются доказать, что Вэнс был во всем прав?» — написал Дональд Трамп-младший.

Ранее парижский суд признал Ле Пен и восемь депутатов от правой партии «Национальное объединение» виновными по делу о парламентских ассистентах. Ее приговорили к лишению свободы на четыре года, два из которых будут условными, и запрету избираться на государственные должности в течение пяти лет.

14 февраля Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что настоящей угрозой Европе выступает отход от их основных ценностей, а не Россия, Китай или кто-либо еще.

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