Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:35, 4 апреля 2025Экономика

Российский фондовый рынок упал до минимума за три месяца

Индекс Мосбиржи впервые с 10 января приблизился к 2800 пунктам
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В пятницу, 4 апреля, российский фондовый рынок снижается 13 торговую сессию подряд на фоне глобальной нестабильности и обрушения цен на нефть, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вплотную подошел к уровню 2800 пунктов, что наблюдается впервые с 10 января, на минимуме он доходил до 2802 пункта. В начале недели индекс был выше 3000 пунктов.

Последнее падение связно с объявленным Китаем намерением ввести пошлины в размере 34 процента на все американские товары, что стало зеркальной мерой на действия президента США Дональда Трампа.

Такая реакция позволяет говорить о готовности Пекина принять вызов в торговой войне. Соответственно, существенно увеличивается вероятность замедления мирового роста или даже рецессии, что сказалось на нефтяных котировках. Стоимость ближайших фьючерсов на нефть Brent упала до минимальных за четыре года 65 долларов за баррель, это, в свою очередь, создает угрозу для доходов российского бюджета.

Также свое влияние на российские акции оказывает отсутствие позитивных новостей о переговорах России и США по теме украинского конфликта и снятию санкций. Напротив, в последнее время в СМИ начала появляться информация о готовности Вашингтона ужесточить санкции против Москвы из-за несговорчивости.

    Обсудить
    Последние новости

    Названы причины крушения танкеров в Черном море. Они перевозили свыше 9 тысяч тонн мазута, большая часть которого попала в воду

    Генсек НАТО объяснил нюанс со вступлением Украины в альянс

    Артемий Лебедев назвал самый эффективный способ борьбы с мошенничеством

    Назван способ сэкономить на уборке после ремонта

    Названы последствия торговой войны Китая и США для мировых цен

    Стали известны подробности о деле против гендиректора российской IT-компании

    Эстония депортировала в Россию желавшего уничтожения россиян ультраправого активиста

    Сын российского рэпера обманул 90-летнего доцента Военно-космической академии на деньги

    Ушедшим из России автогигантам предрекли колоссальные убытки из-за Трампа

    Дело бывшего замгубернатора российского региона о коррупции поступило в суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше