Российский фондовый рынок упал до минимума за три месяца

Индекс Мосбиржи впервые с 10 января приблизился к 2800 пунктам

В пятницу, 4 апреля, российский фондовый рынок снижается 13 торговую сессию подряд на фоне глобальной нестабильности и обрушения цен на нефть, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вплотную подошел к уровню 2800 пунктов, что наблюдается впервые с 10 января, на минимуме он доходил до 2802 пункта. В начале недели индекс был выше 3000 пунктов.

Последнее падение связно с объявленным Китаем намерением ввести пошлины в размере 34 процента на все американские товары, что стало зеркальной мерой на действия президента США Дональда Трампа.

Такая реакция позволяет говорить о готовности Пекина принять вызов в торговой войне. Соответственно, существенно увеличивается вероятность замедления мирового роста или даже рецессии, что сказалось на нефтяных котировках. Стоимость ближайших фьючерсов на нефть Brent упала до минимальных за четыре года 65 долларов за баррель, это, в свою очередь, создает угрозу для доходов российского бюджета.

Также свое влияние на российские акции оказывает отсутствие позитивных новостей о переговорах России и США по теме украинского конфликта и снятию санкций. Напротив, в последнее время в СМИ начала появляться информация о готовности Вашингтона ужесточить санкции против Москвы из-за несговорчивости.