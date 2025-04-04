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15:23, 4 апреля 2025Из жизни

На Украине нашли «карпатского единорога»

На Украине в фотоловушку природного парка в Карпатах попал «единорог»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: jakov kolesnikov / Shutterstock / Fotodom

На Украине в природном парке «Бойковщина» нашли «единорога». Кадры опубликованы на официальной странице парка в социальной сети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Фото «карпатского единорога» удалось получить благодаря фотоловушке, установленной сотрудниками парка. «Этот редкий представитель дикой природы, который является национальным символом Шотландии и украшает герб Великобритании, теперь поселился и в Карпатах», – отметили в пресс-службе «Бойковщины».

На самом деле в объектив попал самец косули, который по какой-то причине остался с одним рогом. «Но разве это повод не верить в чудеса? Поражая своим видом и таинственностью, лесные жители напоминают нам, что природа способна создавать чудеса, даже в обычных, на первый взгляд, существах», — отметили в Государственном агентстве лесных ресурсов.

Подобная аномалия может быть вызвана травмой лобной кости либо роговой розетки — места, откуда растут рога. Не исключены случаи изменения формы рогов у мужской особи и в результате нарушения обмена веществ и гормонального сбоя независимо от места ранения, будь то бедро или череп. Патология рогов зачастую происходит из-за механических повреждений: в результате боев во время брачного гона или после «неудачного» выстрела охотника.

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