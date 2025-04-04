Налоговая приняла решение закрыть кондитерскую для собак Лазарева

«Звездач»: Налоговая закрывает бизнес российского певца Сергея Лазарева

Федеральная налоговая служба (ФНС) закрывает бизнес российского певца Сергея Лазарева. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

Отмечается, что год назад счета кондитерской для собак ООО «Пудель-Штрудель» были заблокированы из-за вовремя не предоставленной налоговой декларации. «Теперь регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юрлица из ЕГРЮЛ из-за недостоверности данных», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что бизнес лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан Минюстом России иноагентом) в России терпит убытки.