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16:29, 4 апреля 2025Культура

Налоговая приняла решение закрыть кондитерскую для собак Лазарева

«Звездач»: Налоговая закрывает бизнес российского певца Сергея Лазарева
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) закрывает бизнес российского певца Сергея Лазарева. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

Отмечается, что год назад счета кондитерской для собак ООО «Пудель-Штрудель» были заблокированы из-за вовремя не предоставленной налоговой декларации. «Теперь регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юрлица из ЕГРЮЛ из-за недостоверности данных», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что бизнес лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан Минюстом России иноагентом) в России терпит убытки.

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