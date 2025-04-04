Нейросеть Маска Grok подтвердила правдивость поста Симоньян о приговоре Ле Пен

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян заявила, что нейросеть Илона Маска Grok сочла ее пост в соцсети X, посвященный приговору главы французской парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, правдивым. Об этом она написала в Telegram.

1 апреля Симоньян написала пост, в котором отметила, что Ле Пен грозит тюремное заключение из-за незаконного использования 2,9 миллиона евро общественных средств Европейского союза (ЕС). При этом глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристина Лагард, ранее обвиненная в растрате 403 миллионов евро из средств ЕС, избежала наказания.

Публикация Симоньян набрала более миллиона просмотров. «Некоторые засомневались, что с демократией и справедливостью в райском саду что-то не так, и полезли спрашивать у новой нейросети Маска, правда мой пост или фейк. Grok подтвердил информацию», — сообщила глава RT о том, что нейросеть встала на ее сторону.

31 марта суд Парижа признал Ле Пен и восемь депутатов партии «Национальное объединение» виновными в нецелевом использовании средств Евросоюза. По данным следствия, фигуранты дела присвоили деньги, выделенные для найма ассистентов в Европейский парламент. Общий ущерб оценили в 6,8 миллиона евро.