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16:05, 4 апреля 2025Интернет и СМИ

Нейросеть Маска встала на сторону Симоньян

Нейросеть Маска Grok подтвердила правдивость поста Симоньян о приговоре Ле Пен
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян заявила, что нейросеть Илона Маска Grok сочла ее пост в соцсети X, посвященный приговору главы французской парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, правдивым. Об этом она написала в Telegram.

1 апреля Симоньян написала пост, в котором отметила, что Ле Пен грозит тюремное заключение из-за незаконного использования 2,9 миллиона евро общественных средств Европейского союза (ЕС). При этом глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристина Лагард, ранее обвиненная в растрате 403 миллионов евро из средств ЕС, избежала наказания.

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Публикация Симоньян набрала более миллиона просмотров. «Некоторые засомневались, что с демократией и справедливостью в райском саду что-то не так, и полезли спрашивать у новой нейросети Маска, правда мой пост или фейк. Grok подтвердил информацию», — сообщила глава RT о том, что нейросеть встала на ее сторону.

31 марта суд Парижа признал Ле Пен и восемь депутатов партии «Национальное объединение» виновными в нецелевом использовании средств Евросоюза. По данным следствия, фигуранты дела присвоили деньги, выделенные для найма ассистентов в Европейский парламент. Общий ущерб оценили в 6,8 миллиона евро.

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