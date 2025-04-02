Главная соперница Макрона оценила заявление Кремля по ее приговору. Она назвала его бумерангом

Ле Пен заявила, что урок демократии вернулся Франции бумерангом от РФ

В конце марта суд в Париже признал Марин Ле Пен, которую называют главной соперницей действующего президента Франции Эммануэля Макрона на предстоящих выборах, и восемь депутатов от правой партии «Национальное объединение» виновными в присвоении средств, которые предназначались для найма ассистентов в Европейский парламент. Лидера партии приговорили к лишению свободы на четыре года и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет. Прецедент вызвал широкий общественный резонанс, политики и дипломаты, в том числе российские, раскритиковали решение суда.

Москва указала на попрание демократических норм

В Кремле назвали попранием демократических норм приговор политику.

«Действительно, все больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя суд над Ле Пен.

Он также отметил, что, по наблюдениям Москвы, в Европе абсолютно не гнушаются выходить за рамки демократии во время политического процесса.

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Ле Пен назвала бумерангом заявление Кремля

Французский политик, в свою очередь, отреагировала на заявление официального представителя Кремля. По ее словам, Парижу вернулся бумеранг.

Поставьте себя на место Кремля, которому преподают уроки демократии утром, днем ​​и вечером. Затем они говорят себе: есть способ послать бумеранг их морального урока прямо им в лицо Марин Ле Пен лидер правой французской партии «Национальное объединение»

Ле Пен добавила, что для Кремля это способ поставить президента Франции Макрона в затруднительное положение.

Приговор главной сопернице Макрона назвали подрывом французской демократии

Запрет на участие Ле Пен в выборах президента Франции в 2027 году может стать политическим тупиком. Об этом написала газета The New York Times, ссылаясь на источники.

Существуют опасения, высказываемые некоторыми ведущими политиками, что запрет подорвет французскую демократию, поскольку усилит подозрения, что она направлена против растущих сил крайне правых The New York Times

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала приговор Ле Пен агонией либеральной демократии, а зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что приговор был «состряпан» для устранения конкурента на президентских выборах 2027 года.

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В то же время президент США Дональд Трамп отметил, что вынесение приговора главе парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» очень похоже на судебное преследование, которому он сам подвергался в Штатах. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини и вовсе заявил, что приговор Ле Пен является объявлением войны властями Европейского союза.

Те, кто боится решения избирателей, часто находят успокоение в решении судов Маттео Сальвини вице-премьер Италии

Ле Пен назвала «атомной бомбой» вынесенный ей приговор

Сама Ле Пен назвала «атомной бомбой» вынесенный ей приговор. По ее словам, таким образом власти Франции хотят обеспечить себе победу на выборах в 2027 году.

Система достала атомную бомбу. Если она использует против нас настолько мощное оружие, то это, очевидно, потому, что мы находимся на грани победы на выборах Марин Ле Пен лидер правой французской партии «Национальное объединение»

Также Ле Пен сообщила, что намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и Конституционный совет Франции для обжалования приговора о немедленном запрете избираться в органы госвласти. Она надеется, что эти инициативы дадут ей возможность участвовать в президентских выборах в нормальных условиях.

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Во Франции поддержали Ле Пен после вынесения приговора

Глава левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон усомнился в законности приговора Ле Пен. По его словам, решение о недопуске политика к выборам должен принимать народ страны.

Решение об отстранении избранного должностного лица должно приниматься народом. Именно для этого в демократической Шестой республике должен проводиться референдум по отзыву Жан-Люк Меланшон глава левой партии «Непокоренная Франция»

Бывший министр внутренних дел от правоцентристской партии Жеральд Дарманен также выразил мнение, что «с мадам Ле Пен нужно бороться на выборах, а не где-то еще». Обеспокоенность решением суда в отношении Ле Пен выразил и премьер-министр Франции Франсуа Байру. Об этом стало известно СМИ. При этом он отказался от дальнейших комментариев.

Кроме того, более 60 процентов французов заявили в опросе Le Figaro, что не считают обоснованным вынесенный лидеру парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» приговор. Согласно данным исследования, 62,11 процента респондентов не считают обоснованным пятилетний запрет Ле Пен избираться в органы власти Франции. Процент опрошенных французов, согласных с вердиктом суда, составил при этом 37,89 процента. 37 процентов французов заявили, что готовы голосовать за Ле Пен на выборах президента.