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16:16, 31 марта 2025Мир

Во Франции усомнились в законности приговора Ле Пен

Меланшон: Решение по лишению Ле Пен права избираться должен принимать народ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Решение о лишении лидера правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен права избираться должен принимать народ, а не суд. Об этом заявил глава левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон в своем аккаунте социальной сети Х.

«Решение об отстранении избранного должностного лица должно приниматься народом. Именно для этого в демократической Шестой республике должен проводиться референдум по отзыву», — указал политик.

Ранее парижский суд признал Марин Ле Пен и восемь депутатов от правой партии «Национальное объединение» виновными по делу о парламентских ассистентах. Политика приговорили к лишению свободы на четыре года, два из которых будут условными, и запрету избираться на государственные должности в течение пяти лет.

30 сентября 2024 года начался суд над Ле Пен, ее отцом и еще 23 членами объединения по обвинениям в «нецелевом использовании общественных средств» Европейского союза в 2004-2016 годах. Их обвиняют в использовании денег Европарламента для оплаты работы парламентских ассистентов, которые на самом деле работали на «Национальное объединение». Общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро.

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