Обвиненный в домашнем насилии актер попал в черный список

Актер Шарип Серик попал в черный список из-за обвинений в домашнем насилии

Казахского актера Шарипа Серика внесли в черный список продюсерской компании Salem Entertainment, которая занималась выпуском проектов, благодаря которым тот получил известность. Запись о расторжении контракта с артистом появилась на странице компании в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Согласно заявлению представителей компании, фильмы и сериалы с Шарипом, известным под псевдонимом Шакенти, сейчас ставятся на стоп, а из уже вышедших проектов его вырезают. Сам актер, которого обвинили в домашнем насилии девушка и бывшая жена, уже признал свою вину и сделал заявление.

«Я против насилия. К сожалению, вы все видели видео, в котором я в грубой форме вытащил из лифта Алию. Я совершил злостный поступок и готов понести наказание по всей строгости закона. Я дал пощечину Алие и прошу прощения», — написал Серик.

Ранее стало известно, что сразу две девушки обвинили Шарипа Серика в домашнем насилии. Также в Сети появилось видео, на котором видно, как актер силой вытаскивает свою возлюбленную из лифта.