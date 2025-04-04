Девушка и бывшая жена звезды казахского кино обвинили его в избиении и преследовании

Две девушки обвинили актера Шарипа Серика в домашнем насилии, опубликовано видео

Казахская блогерша Алия Бутеева обвинила актера Шарипа Серика в избиении и преследовании. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам девушки, которая в последнее время встречалась с местной кинозвездой, она и представить не могла, что станет жертвой домашнего насилия.

«Не думала, что буду той, на кого поднял руку любимый мужчина. Но это случилось. Есть границы, которые нельзя переходить. К сожалению, надо было сразу писать заявление, сразу давать отпор, не терпеть и ничего не ждать. Но я была в шоке», — написала она.

Алия выложила видео с камер видеонаблюдения, на которых видно, как агрессивный Шарип силой вытаскивает девушку из лифта. На других опубликованных фото на лице блогерши видны следы побоев.

Бывшая жена Серика, певица Say Mo (настоящее имя Молдир Есембек) также поддержала обвинения в адрес экс-супруга. По ее словам, она переживала такой же ужасный опыт в отношениях с актером, однако не смогла добыть доказательства побоев с его стороны.

«У меня не было доказательств, я боялась, ведь его мать — адвокат. Все обвинили меня, отвернулись. Он поднял на меня руку перед ЖК, но я не смогла получить видео от них. Если начать рассказывать, что было той ночью, получится страшная история», — сообщила она.

Ранее стало известно, что популярного комика обвинили в домашнем насилии. Бывшая жена известного юмориста заявила, что стала жертвой избиений.