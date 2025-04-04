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11:36, 4 апреля 2025Россия

Опубликовано первое фото мальчика из Сочи после нападения разорвавших ему лицо собак

В сеть выложили первое фото мальчика из Сочи, ему разорвали лицо собаки
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В сеть попало первое фото мальчика из Сочи, который сильно пострадал в результате нападения бездомных собак. Снимок опубликовал Telegram-канал «Краснодар Телетайп».

Оставленные хозяином на несколько дней без еды собаки напали на ребенка в конце февраля. Мальчик получил серьезные травмы, животные разорвали ему лицо.

На фото, сделанном отцом ребенка, тот находится, предположительно, в больничной палате. Лица мальчика не видно. При этом его затылок частично выбрит — это может свидетельствовать о перенесенной операции.

Ранее еще одни случай нападения собаки на человека зафиксировали в Подмосковье. Собака породы акита-ину набросилась на женщину, искусала ее и расправилась с двумя собаками россиянки. Отогнать разъяренного пса удалось очевидцам.

ЖЗЛ
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