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13:48, 4 апреля 2025Силовые структуры

Полковника ВСУ пожизненно осудили за авиаудар по Белгородской области

Полковника ВСУ заочно приговорили к пожизненному сроку за авиаудар по Белгороду
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Захарчука, отдавшего приказ об авиаударе по российским военным на территории Белгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре России.

Командира 39-й бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» признали виновным по статье о теракте. Первые пять лет он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии особого режима.

Как установил суд, в июне 2024 года Захарчук осуществлял террористическую деятельность для устрашения жителей Белгородской области. В частности, по его приказу была совершена атака с применением тяжелого истребителя Су-27 по пункту дислокации военных в регионе.

Полковник ВСУ скрылся от следствия и суда за границей РФ. Он объявлен в международный розыск.

Ранее тот же суд вынес приговор трем стрелкам и разведчику 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Денису Калашникову, Сергею Стороженко, Олегу Острогляду и Алексею Шульковскому за вторжение в Курскую область.

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