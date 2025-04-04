Полковника ВСУ пожизненно осудили за авиаудар по Белгородской области

Полковника ВСУ заочно приговорили к пожизненному сроку за авиаудар по Белгороду

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Захарчука, отдавшего приказ об авиаударе по российским военным на территории Белгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре России.

Командира 39-й бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» признали виновным по статье о теракте. Первые пять лет он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии особого режима.

Как установил суд, в июне 2024 года Захарчук осуществлял террористическую деятельность для устрашения жителей Белгородской области. В частности, по его приказу была совершена атака с применением тяжелого истребителя Су-27 по пункту дислокации военных в регионе.

Полковник ВСУ скрылся от следствия и суда за границей РФ. Он объявлен в международный розыск.

Ранее тот же суд вынес приговор трем стрелкам и разведчику 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Денису Калашникову, Сергею Стороженко, Олегу Острогляду и Алексею Шульковскому за вторжение в Курскую область.