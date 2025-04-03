Суд вынес приговор четверым военным ВСУ за вторжение в Курскую область

Четверо военных ВСУ получили до 16 лет колонии за вторжение в Курскую область

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор трем стрелкам и разведчику 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денису Калашникову, Сергею Стороженко, Олегу Острогляду и Алексею Шульковскому за вторжение в Курскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Осужденные признаны виновными по пункту «а» в части 2 статьи 205 («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий») УК РФ. Они приговорены к срокам от 15 до 16 лет колонии строгого режима.

По данным ведомства, осенью 2024 года бойцы ВСУ с автоматами, крупнокалиберным оружием и взрывными устройствами пересекли границу России на боевой машине пехоты и вторглись в Курскую область. Они удерживали село Веселое под контролем, запугивали местных жителей и препятствовали их эвакуации.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после обстрела ВСУ двух энергообъектов в Курской области.