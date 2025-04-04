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17:37, 4 апреля 2025Экономика

Попавшая под самые высокие пошлины страна смягчит торговлю с США

Камбоджа снизит пошлины на некоторые товары из США на 30 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Carlos Barria / Reuters

Камбоджа снизит пошлины на некоторые товары США с 35 до 5 процентов. О решении правительства азиатской страны, попавшей под самые высокие тарифы, смягчить торговлю сообщает MarketTwits.

Сейчас для импортеров в Камбодже применяются тарифные ставки в диапазоне от 0 до 35 процентов. Как правило, на товары первой необходимости и сырье применяется тарифная ставка в размере 7 процентов; на сырье местного производства — 15 процентов; на готовую продукцию, а также на алкоголь, нефть, транспортные средства и драгоценные металлы — 35 процентов.

Американский президент Трамп резко повысил импортные пошлины на продукцию из 185 стран 2 апреля. Решение ужесточить торговлю он объяснил усиливающимся торговым дисбалансом. Чтобы избежать тарифов, нужно перенести производство в США или отменить ограничения для американских товаров, подчеркнул Трамп.

Базовая импортная пошлина составила 10 процентов, но для ряда стран тарифы оказались существенно выше. Главному экономическому сопернику США — Китаю, — назначили тарифы в 54 процента. Камбодже достались пошлины в 49 процентов.

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