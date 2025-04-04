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10:23, 4 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на повреждение газопровода в результате атаки украинского дрона

Сенатор Джабаров назвал хамством повреждение газопровода в результате атаки ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Повреждение трубы распределительного газопровода в Тамбовской области при попытке атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это хамство со стороны Киева, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на действия ВСУ.

«Уже понятно, что режим на Украине абсолютно недоговороспособный. Ему верить нельзя. Он не выполняет ничего, что обещает. Я думаю, что наши дипломаты доводят до американцев, до своих партнеров по переговорам, что с украинцами дело иметь бесполезно. Хотя американцы уже сами это стали понимать», — заявил Джабаров.

По мнению сенатора, в ближайшее время произойдет очередная встреча по урегулированию украинского конфликта.

Наверное, будет принято решение, что делать дальше, потому что терпеть вот это хамство, которое творят сейчас украинцы, пользуясь тем, что мы не отвечаем на многие вещи, становится невозможно

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совфеда по международным делам

Утром в пятницу, 4 апреля, при попытке атаки беспилотников ВСУ в Тамбовской области оказалась повреждена труба распределительного газопровода. Губернатор Евгений Первышов сообщил, что пострадавших нет, а на местах происшествия работают сотрудники оперативных служб.

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