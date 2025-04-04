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18:44, 4 апреля 2025Силовые структуры

Приезжий поучаствовал в групповом изнасиловании несовершеннолетней россиянки и попался

В Ленобласти задержан приезжий за групповое изнасилование несовершеннолетней
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Во Всеволожске Ленинградской области задержали 32-летнего приезжего, участвовавшего в групповом изнасиловании несовершеннолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ленинградской области.

Фигурант — 32-летний житель Новгородской области. Ему предъявлено обвинение в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Во время допроса он сознался в преступлении и был заключен под стражу.

По данным следствия, с 2 по 5 февраля 2024 года задержанный с соучастником неоднократно изнасиловали несовершеннолетнюю в Кудрово.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре суд приговорил к 16 годам колонии особого режима 35-летнего уроженца Брянской области за повторное изнасилование несовершеннолетней.

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