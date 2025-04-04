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18:17, 4 апреля 2025Экономика

Производитель Opel и Jeep уволит тысячи человек из-за пошлин Трампа

CNBC: Stellantis остановит заводы в Мексике и Канаде и уволит 5,5 тысячи человек
Вячеслав Агапов

Фото: Frank Hoermann / Globallookpress.com

Автопроизводитель Stellantis приостановит производство на двух заводах в Мексике и Канаде. Об этом сообщает CNBC.

Американо-франко-итальянский производитель Fiat, Opel и Jeep приостанавливает работу предприятий на двух сборочных заводах, чтобы преодолеть негативное влияние 25-процентных пошлин президента США. На две недели будет остановлен Windsor Assembly Plant в Онтарио и весь апрель — Toluca Assembly Plant в Мексике. Порядка 4,5 тысячи почасовых рабочих на канадском заводе и 900 человек, которые заняты на вспомогательных предприятиях в США, будут уволены. Работникам мексиканского завода придется появляться на рабочему месте из-за условий их контракта, однако выпускать автомобили они не будут.

Канадский завод выпускает минивэн Chrysler Pacifica и Dodge Charger Daytona EV. Мексиканский завод выпускает внедорожник Jeep Compass и электромобиль Jeep Wagoneer S.

«Мы продолжаем оценивать среднесрочные и долгосрочные последствия пошлин на нашу деятельность, но также решили немедленно предпринять ряд шагов, включая временную приостановку производства на некоторых наших канадских и мексиканских сборочных заводах», — пояснил глава Stellantis North American Антонио Филоса.

Акции Stellantis закрылись 3 апреля по цене 10,21 доллара, упав на 9,4 процента. Это худший день для акций с сентября.

Крупнейшие американские автопроизводители пытались убедить власти США смягчить агрессивную торгово-экономическую политику. Однако несмотря на доводы, что импортные 25-процентные пошлины сильно ударят по отрасли, повлиять на президента не удалось.

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