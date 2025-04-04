Пять украинских БПЛА уничтожили за два часа над российскими регионами

Минобороны: Пять украинских дронов сбили над Курской и Белгородской областями

Сразу пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над российскими регионами за два часа. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«С 11:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, три из них сбили над территорией Белгородской области, а еще два — над Курской областью.

Ранее Минобороны обвинило ВСУ в атаке на газопровод в Брянской области. Как уточнили в ведомстве, 3 апреля в 23:28 по московскому времени украинский ударный беспилотный летательный аппарат повредил газопровод низкого давления, в результате чего местные потребители остались без газа.