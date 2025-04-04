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14:06, 4 апреля 2025Россия

Пять украинских БПЛА уничтожили за два часа над российскими регионами

Минобороны: Пять украинских дронов сбили над Курской и Белгородской областями
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Сразу пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над российскими регионами за два часа. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«С 11:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, три из них сбили над территорией Белгородской области, а еще два — над Курской областью.

Ранее Минобороны обвинило ВСУ в атаке на газопровод в Брянской области. Как уточнили в ведомстве, 3 апреля в 23:28 по московскому времени украинский ударный беспилотный летательный аппарат повредил газопровод низкого давления, в результате чего местные потребители остались без газа.

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