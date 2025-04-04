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12:06, 4 апреля 2025Мир

Раскрыто значение поездки главы РФПИ в Вашингтон

Политолог Кортунов: Поездка Дмитриева — шаг вперед в отношениях с США
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Вильф / Фотохост Конгресса молодых учёных / РИА Новости

Поездка главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителя президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтон свидетельствует о позитивной динамике в отношениях с США, считает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Его слова приводит РИА Новости.

«Это существенный шаг вперед, особенно с учетом того, что нынешняя американская администрация очень четко фокусируется на экономической составляющей своей внешней политики. (...) Сам факт того, что такая поездка состоялась, что она была успешной, свидетельствует о том, что общая динамика отношений продолжает оставаться позитивной», — отметил политолог.

По его словам, для президента США Дональда Трампа улучшение отношений с Россией представляет интерес с точки зрения экономических возможностей, однако любые достижения в этом направлении будут зависеть от прогресса по украинскому вопросу. Тем не менее эксперт не исключает позитивной динамики в диалоге с Вашингтоном уже в ближайшее время.

Ранее ️глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США обсуждают восстановление прямого авиасообщения и выразил надежду на скорый прогресс в этом вопросе.

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