Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:14, 4 апреля 2025Экономика

Раскрыты возможные доходы экономики США от новых пошлин Трампа

Министр финансов Бессент: пошлины могут принести США $300-600 миллиардов в год
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Министр финансов США Скотт Бессент раскрыл, что пошлины в адрес торговых партнеров, вводимые президентом США Дональдом Трампом, могут принести американской экономике от 300 до 600 миллиардов долларов в год. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает РИА Новости.

«Может ли это быть где-то от 300 до 600 миллиардов [долларов] в год? Конечно», — отметил министр.

Он отметил, что доходы от пошлин со временем должны упасть, потому что их конечной целью является возвращение и перенос производства обратно в США, что принесет экономике США новые доходы и рабочие места.

Трамп установил импортные пошлины на продукцию из 185 стран в начале апреля. Базовая ставка составила 10 процентов, но для некоторых государств пошлины достигли 30-55 процентов.

По его словам, в торговле США с другими государствами «отсутствует взаимность». Трамп подчеркнул, что экономические отношения с главными торговыми партнерами США стали «крайне несбалансированными, особенно в последние годы».

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине ходят слухи о подготовке России к масштабному наступлению. Когда оно может начаться и как на это отреагируют США?

    Паша Техник умер в больнице в Таиланде

    В Okko выйдет первый в истории кочевой документальный стендап-сериал про цыган

    Глава Минфина США назвал Зеленского эстрадным артистом с неидеальными советниками

    Военные нанесли несколько ударов по Кривому Рогу

    На Западе ужаснулись мобилизации со смертельным исходом в Одессе

    В российском городе ребенку заплатят полмиллиона рублей за падение с качелей

    Пашу Техника захотели отключить от аппарата жизнеобеспечения и констатировать его смерть

    Зеленский заявил о близости США к решениям о прекращении огня на Украине

    Глава Минфина США высказался о возможности дефолта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше