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14:15, 4 апреля 2025Моя страна

Рекордное число новых сортов тюльпанов представят в ботаническому саду Крыма

В Никитском ботаническом саду в Ялте стартовал парад тюльпанов «Салют Победы»
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Парад тюльпанов стартовал в Никитском ботаническом саду в Ялте, Крым, 4 апреля. Об этом сообщила пресс-служба сада в Telegram-канале.

В 2025 году выставка приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под названием «Салют Победы». Посетители парка смогут насладиться цветением 110 тысяч тюльпанов 158 сортов.

Отмечается, что в этот раз ботанический сад представил рекордное число новых сортов — 62 представителя голландской селекции. При этом в прошлом году новинок было только 36.

По традиции посетителям выставки предложат выбрать самый красивый тюльпан, который станет генералом Парада. «Друзья! Это поистине сказочное флористическое событие! Не упустите — каждый сорт цветет всего около двух недель», — предупредила мэр Ялты Янина Павленко.

В мае в Анапе пройдет фестиваль, посвященный виноделию. Гости смогут попробовать напитки и деликатесы, произведенные в разных регионах России.

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