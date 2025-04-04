Рекордное число новых сортов тюльпанов представят в ботаническому саду Крыма

Парад тюльпанов стартовал в Никитском ботаническом саду в Ялте, Крым, 4 апреля. Об этом сообщила пресс-служба сада в Telegram-канале.
В 2025 году выставка приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под названием «Салют Победы». Посетители парка смогут насладиться цветением 110 тысяч тюльпанов 158 сортов.
Отмечается, что в этот раз ботанический сад представил рекордное число новых сортов — 62 представителя голландской селекции. При этом в прошлом году новинок было только 36.
По традиции посетителям выставки предложат выбрать самый красивый тюльпан, который станет генералом Парада. «Друзья! Это поистине сказочное флористическое событие! Не упустите — каждый сорт цветет всего около двух недель», — предупредила мэр Ялты Янина Павленко.
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