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13:20, 4 апреля 2025Путешествия

Россияне превзошли европейцев по поездкам на острова для богачей

АТОР: Турпоток россиян на Мальдивы в марте поднялся на 11,6 процента
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

Турпоток россиян на Мальдивские острова установил очередной рекорд, поднявшись на 8,4 процента в первом квартале 2025 года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

С января по март на премиальном курорте для богачей побывали почти 67 тысяч россиян. Плюсовая динамика сохранялась на протяжении всего периода, однако на март пришелся всплеск визитов — 24,5 тысячи, Это на 11,6 процента больше, чем за аналогичный месяц 2024 года.

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Отмечается, что отечественные туристы превзошли европейцев по поездкам на Мальдивы. Российский рынок оказался на втором месте среди ключевых стран после Китая (74 тысячи визитов). Тем временем Великобритания заняла третью строчку (65,4 тысячи поездок), а Италия и Германия завершили топ-пять.

Ранее россиянка побывала в морском туре на Мальдивах и пожалела. Она пожаловалась, что организаторы экскурсии «выжимали из туристов каждую копейку».

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