Россиянин снял шестилетнего мальчика с карниза 12-го этажа и попал на видео

Житель Петербурга снял шестилетнего мальчика с карниза 12-го этажа

Житель Санкт-Петербурга, рискуя жизнью, снял шестилетнего мальчика с карниза 12-го этажа. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном ролике видно, как мужчина с нижнего этажа забирается за ребенком. Мальчик в это время сидит, не шелохнувшись.

Как утверждает «Mash на Мойке», петербуржцу удалось затащить малыша обратно в квартиру. Где находились его родители во время происшествия, еще предстоит выяснить.

Очевидцы отметили, что мальчик не намеревался прыгать — просто старался привлечь к себе внимание. К месту прибыли сотрудники Росгварии, МЧС и скорая.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области школьник выпал с подожженного им же балкона. Пострадавшего россиянина доставили в больницу с переломами.