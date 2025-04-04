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11:21, 4 апреля 2025Россия

Россиянин снял шестилетнего мальчика с карниза 12-го этажа и попал на видео

Житель Петербурга снял шестилетнего мальчика с карниза 12-го этажа
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Житель Санкт-Петербурга, рискуя жизнью, снял шестилетнего мальчика с карниза 12-го этажа. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном ролике видно, как мужчина с нижнего этажа забирается за ребенком. Мальчик в это время сидит, не шелохнувшись.

Как утверждает «Mash на Мойке», петербуржцу удалось затащить малыша обратно в квартиру. Где находились его родители во время происшествия, еще предстоит выяснить.

Очевидцы отметили, что мальчик не намеревался прыгать — просто старался привлечь к себе внимание. К месту прибыли сотрудники Росгварии, МЧС и скорая.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области школьник выпал с подожженного им же балкона. Пострадавшего россиянина доставили в больницу с переломами.

ЖЗЛ
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