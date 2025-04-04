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11:37, 4 апреля 2025Наука и техника

Российские бойцы получили «Миражи» для шифрования дронов

«Известия»: Российские бойцы получили «Мираж» для шифрования сигналов дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские бойцы в зоне специальной военной операции (СВО) начали получать систему для шифрования сигналов управления дронами «Мираж». Она мешает противнику обнаружить позицию оператора беспилотника, сообщают «Известия».

Отмечается, что аналоговый видеоканал FPV-дронов уязвим. Противник может подключиться к нему извне и обнаружить стартовую позицию. Поэтому бойцы используют шифраторы.

«Система состоит из кодирующего (передатчик) и декодирующего (приемник) модулей. Они устанавливаются в разрыв видеоканала и питаются от напряжения 5–15 вольт. Сигнал шифруется с помощью уникального ключа — без него противник увидит лишь "шум"», — рассказал «Известиям» научный сотрудник МГУТУ имени Разумовского Сергей Курапов.

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Он отметил, что существует более 60 тысяч вариантов ключа шифрования. «Мираж» разработала российская компания «Сектор». В публикации подчеркнули, что на китайском рынке есть аналог российской разработки, который уступает ей по функционалу и характеристикам. Курапов объяснил, что китайские изделия работают на небольших расстояниях и содержат небольшое количество ключей шифрования. Кроме того, китайцы могут передавать техническую документацию третьим лицам, что ставит под сомнение защищенность этих устройств.

Как пишет издание, программное обеспечение для «Миража» не передают третьим лицам, поэтому разработчик имеет полный контроль над алгоритмами своей продукции.

В марте стало известно, что в зоне СВО испытают малоразмерный коптер-тяжеловес ПП на оптоволокне. Аппарат проходит апробацию на нескольких направлениях.

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